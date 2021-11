0 Facebook Rita De Crescenzo e le ‘personali luminarie’ fuori casa: “Un sacco di sorprese” Cronaca 19 Novembre 2021 16:03 Di redazione 2'

Luminarie sì luminarie no, pupazzi e Babbi Natale giganti, Rita De Crescenzo risponde con le sue ‘personali’ luci. Il Natale in casa sua è arrivato prima. La tiktoker napoletana ha pensato personalmente ai decori natalizi per l’esterno di casa sua e, com’era prevedibile, l’ha fatto in ‘grande’.

Le luminarie di Natale di Rita De Crescenzo

La De Crescenzo, infatti, ha esposto sulla copertura di uno dei vani del suo appartamento una gigantesca luminaria che rappresenterebbe la Torre Eiffel. “E’ andato a Parigi – dice Rita indicando la persona che le ha installato la luminaria – ha rubato la Torre Eiffel e me l’ha portata qua. Che ve lo dico a fare”. Nei video successivi mostra i decori che ha installato in casa, un albero sembrerebbe di colore rosso e diversi ornamenti sparsi per tutta la casa.

Ma a non passare inosservata è la grossa Torre che è visibile dalla strada e la illumina. Da comprendere se la luminaria sia a norma e sia fissata in sicurezza. I followers della tiktoker si sono scatenati nei commenti, c’è chi ha apprezzato la ‘maestosità’ della luminaria e chi ha criticato la De Crescenzo per aver installato una grande ‘trashiata’. Non è mancato chi ha notato la pronuncia della tiktoker che ha trasformato il monumento parigino nella “Torre Effella”.

Il video delle luminarie di Rita De Crescenzo