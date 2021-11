0 Facebook Incidente per Mara Venier a Domenica In, cade e si fa male alla testa: “Non posso più continuare” Spettacolo 21 Novembre 2021 16:59 Di redazione 1'

Incidente in diretta per Mara Venier a Domenica In. La conduttrice è caduta battendo la testa e facendosi male al piede.

Durante la pubblicità, la presentatrice ha avuto un incidente. E’ tornata infatti in schermo con del ghiaccio sulla fronte e il piede fasciato. “Sto bene, ma mi sono fatta male, non so se ce la faccio a continuare“. Intanto Pierpaolo Pretelli stava conducendo un gioco.

Incidente per Mara Venier a Domenica In: come sta ora

Poco dopo però l’emergenza è rientrata. La vip ha mostrato l’ospite successivo dopodiché la telecamera ha inquadrato Mara Venier seduta su una poltrona: gamba distesa e ghiaccio in fronte. Con lei Pierpaolo Pretelli pronto ad assisterla. La conduttrice ha così dichiarato di stare male, ma di voler continuare a condurre lo show.