Giovane napoletano ricoverato, l'appello della fidanzata: "Aiutateci, gli è stata diagnosticata una malattia rara" Cronaca 22 Novembre 2021

Il giovane napoletano Ciro D’Amore è un ragazzo di appena 26 anni a cui gli è stato diagnosticato, già da tempo, un tumore raro orofaringeo, così la fidanzata ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutarlo nel suo ricovero, resosi necessario, a Milano. Già in pochissimo tempo dalla pubblicazione dell’appello la campagna ha raccolto oltre 5mila euro.

“Gli è stato diagnosticato un tumore raro orofaringeo ad aprile di quest’anno – racconta nell’appello Sara Cesareo, la fidanzata di Ciro – . Dopo aver terminato le chemio e radio dalla risonanza è venuta fuori una situazione catastrofica, la lingua è andata completamente in necrosi e siamo andati a Milano”.

“Per i continui sanguinamenti ha subito un intervento di salvataggio con tracheotomia, una peg allo stomaco e lembolizzazione della lingua, ha rischiato di morire con un’emorragia causata da un’ulcera per la radioterapia. Pochi giorni fa ha subito un altro intervento di dodici ore all’IEO di Milano, dove si trova adesso. Sono circa nove mesi – spiega – che non mangia solidi e ha perso dieci chili” spiega la ragazza.

“Chiunque volesse aiutarlo – prosegue Sara – per le cure e per le spese che dovrà affrontare a Milano, per la riabilitazione, perché gli è stata tolta tutta la lingua e anche un pezzo di mandibola, rimossi linfonodi al collo, sei denti che dovrà successivamente rimettere, può farlo qui. Postepay poste italiane intestato a Ciro D’Amore. Iban: IT3000760105138244333344335″.