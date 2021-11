0 Facebook Belen Rodriguez e i flirt: Damiano, Stefano o Antonino? La showgirl risponde a tutti Spettacolo 22 Novembre 2021 15:21 Di redazione 1'

Belen Rodriguez rompe il silenzio e risponde ai follower che continuano a farle domande circa la sua relazione con Damiano dei Maneskin. Dopo la rottura con Antonino Spinalbese all’argentina sono state affiancate diversi flirt. La ragazza ha voluto però far sapere che non c’è nulla di vero.

Belen e i suoi flirt: arriva la smentita?

La showgirl non frequenta Damiano, non ha rivisto Stefano De Martino a Napoli e non è tornata con il papà di Luna Marì. E’ proprio lei, attraverso Instagram, a ribadire la sua posizione.

Ha pubblicato uno screen con un commento di una follower e la sua risposta: “È vero che frequenti Damiano?“. “Ma no! Siamo amici e li stimo da morire da sempre!”. Tutto a tacere quindi! Lo stesso Damiano dei Maneskin aveva replicato al pettegolezzo del tuto infondato: “Sto leggendo un sacco di ca**ate”, aveva scritto qualche giorno fa sempre su Instagram.