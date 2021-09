0 Facebook Carolina Marconi torna a casa dopo la chemioterapia e trova una sorpresa che la commuove Spettacolo 30 Settembre 2021 12:44 Di redazione 2'

Carolina Marconi torna finalmente a casa dopo la chemioterapia , ha concluso finalmente il sesto ciclo di chemio bianche e ad aspettarla ha trovato una sorpresa bellissima. La showgirl si commuove per quello che le nipotine fanno per lei. Ha scoperto la scorsa primavera di avere un tumore e da quel momento ha iniziato una dura battaglia.

Carolina Marconi torna a casa dopo la chemioterapia

Le bambine la lasciano a bocca aperta e le riempiono in cuore di gioia. La showgirl nell’appartamento a Roma, dove vive col compagno, scopre una stanza piena di palloncini, la tavola apparecchiata splendidamente, fiori e biglietti: è tutto per lei. Finalmente un segno positivo dopo la notizia della brutta malattia. La stessa Marconi ha condiviso su Instagram un selfie in cui ha raccontato dell’ultimo giorno di chemioterapia. La bella showgirl si fa vedere con una delle tante parrucche che indossa, stavolta è “ricciolina”, così dice lei ai follower a cui ogni giorno, col sorriso, racconta un calvario che l’ha segnata ma anche resa più forte. Va in ospedale per la chemio: ci rimane per ben 5 ore.

Le nipotine la attendono con ansia, le donano fiori, per lei palloncini a forma di cuore. “Sei la donna più forte e determinata che conosciamo”, le scrivono su un biglietto. E ancora: “Grazie per l’amore che ci dai ogni giorno… Grazie per ogni singolo momento. Grazie per esserci sempre. Ti amiamo tantissimo”. Jasmine e Kylie, le due bambine, l’adorano, come pure i suoi due cagnolini.

