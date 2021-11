0 Facebook Belen Rodriguez addio ad Antonino e si riavvicina a Fabrizio Corona: “Tu sei troppo” Spettacolo 16 Novembre 2021 13:22 Di redazione 1'

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non stanno più insieme. L’argentina e il papà di Luna Marì si sarebbero lasciati per motivi non ancora chiari. Fatto sta che vivono separatamente e la showgirl si fa vedere sempre sola con i bambini.

Emerge però un dettaglio su una telefonata di Belen con lo storico ex fidanzato, Fabrizio Corona.

Per l’inaugurazione del locale Jet Set Club di Terracina, Corona ha risposto ad alcune domande. “Siamo molto amici. Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Amen, l’importante è che sia nata una bambina bellissima e poi se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori”.