Napoli, manifesto funebre bizzarro che scatena la polemica: "E' morto Barry White con 2 dosi" Cronaca 22 Novembre 2021

Manifesto funebre a Napoli bizzarro fa scatenare la polemica. I napoletani sono stati attratti da una particolare scritta. “È mancato con tutte le due dosi di vaccino Covid fatte il signor Eduardo, detto Barry White”.

Il manifesto funebre è stato affisso a piazza Carlo III a Napoli, tra l’Arenaccia e il corso Garibaldi. Anche se sembrerebbe falso, la famiglia pare abbia chiesto specificamente questo. I parenti del defunto, si sono rivolti al titolare dell’impresa di onoranze funebri che, dopo aver contattato il legale, ha deciso per la pubblicazione. I manifesti sono comparsi in alcune zone della città, è stato pertanto fotografato e condiviso sui social.

Sull’annuncio non è riportata la data dei funerali perché non saranno celebrati proprio a causa del Covid. La foto è stata postata anche in noti gruppi no vax su Telegram.