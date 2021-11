0 Facebook Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin si frequentano: l’indiscrezione sul flirt News 19 Novembre 2021 12:34 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin si frequentano? E’ questa la notizia di gossip della settimana. Dato per scontato che la coppia composta da Belen e Antonino Spinalbese sia archiviata, girano voci di una presunta frequentazione dell’argentina.

A lanciare la notizia Deianira Marzano, l’influencer che ha postato tra le sue storie di Instagram i messaggi di più follower che parlano di una relazione, addirittura in atto da due anni, tra Belen e Damiano.

Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin: la rivelazione bomba

La notizia, come la stessa Deianira ha accennato, sarebbe improbabile per una serie di motivi. Innanzitutto il leader dei Maneskin è fidanzato con Giorgia, in secondo luogo Belen ha partorito a luglio la figlia di Antonino Spinalbese e solo da qualche mese sarebbe in una profonda crisi con il compagno. Anche i reciproci impegni lavorativi metterebbero in dubbio la relazione. Belen si divide tra lavoro e figli, Damiano è in giro per il mondo con la sua band. Insomma proprio tutto fa pensare che Belen e Damiano non abbiano nulla in comune. Poche ore fa l’argentina ha scritto un post su Instagram: “Calma”. Come a voler rispondere.