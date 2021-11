0 Facebook Belen Rodriguez è a Napoli con Stefano De Martino? La verità sulla showgirl Spettacolo 21 Novembre 2021 18:29 Di redazione 1'

E’ vero, Belen Rodriguez è a Napoli, ma non risulta che stia passando i suoi giorni nel capoluogo partenopeo con Stefano De Martino. Anche il conduttore si trova in città, ma i due pare stiano in posti diversi.

La showgirl argentina, come riporta il sito Pozzuoli21, è coinvolta nelle riprese della demo di una fiction che ha avuto come location il “Dejavù” di via Campi Flegrei. In questa immagine diffusa dal sito e sui gruppi social di Pozzuoli, Belen è ritratta di spalle in una scena con l’attore partenopeo Francesco Paolantoni.

Belen Rodriguez a Napoli per una fiction con Francesco Paolantoni

Svelato dunque il motivo della presenza di Belen a Napoli. La crisi con il compagno, Antonino Spinalbese, ha fatto subito pensare a un ritorno di fiamma con l’ex marito. I più malinconici dovranno però ricredersi.