Napoli, 30enne raggiunto da colpi d’arma da fuoco: “Erano in scooter”

Domenica pomeriggio infuocata a Napoli dove un ragazzo di 30 anni è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia est di Napoli.

Spari a Sa Giovanni a Teduccio: colpito un 30enne

Il giovane, residente a San Giorgio a Cremano, è stato ferito gli arti inferiori intorno alle 14. Si è recato presso l’ospedale del Mare per essere soccorso. Non è in pericolo di vita.

Secondo quanto riporta il Mattino, il 30enne ha riferito di esser stato avvicinato da due persone in sella a uno scooter che lo avrebbero accolito mentre si trovava a sua volta sullo scooter.