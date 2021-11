0 Facebook L’esplosione e il crollo del palazzo, Giuseppina estratta viva dalle macerie: “Sepolta per sette ore” Estratta viva la donna sepolta dalle macerie. Questa mattina all'alba il crollo a Cancello Scalo nel Casertano. L'intervento dei soccorsi Cronaca 19 Novembre 2021 14:08 Di redazione 1'

È stata estratta viva dalle macerie la donna 74enne rimasta intrappolata nel crollo della sua abitazione a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. La 74enne era rimasta intrappolata nel crollo della sua abitazione, una palazzina di due piani, avvenuto a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello nel Caseertano.

I vigili del fuoco di Caserta, presenti con circa cinquanta uomini, hanno impiegato oltre tre ore per estrarla dopo averla localizzata sotto le macerie, scavando con le mani per non provocare altri crolli e attraverso il fondamentale fiuto dei cani molecolari. Alla donna è stato dato anche l’ossigeno. Ora è stata posta su una barella e affidata alla cure dei sanitari del 118.

Estratta viva la donna sepolta dalle macerie: il video dei Vigili del Fuoco