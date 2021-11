0 Facebook Crolla palazzina a Cancello Scalo, persone sotto le macerie: “Si sentono le urla” Cronaca 19 Novembre 2021 11:50 Di redazione 2'

Continuano le operazioni di soccorso a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello, dove questa mattina è crollata una palazzina a causa di una fuga di gas. Molti condomini, per fortuna, sono riusciti a scappare. A restare intrappolata una coppia di coniugi e per ora i Vigili del Fuoco hanno localizzato solo la donna,74 anni.

Crollo palazzina a Cancello Scalo, operazione di soccorso

I caschi rossi sono a lavoro per consentire il recupero in sicurezza. Bisogna agire con estrema cautela per evitare ulteriori crolli. Non si ha ancora nessuna notizia dell’altra persona dispersa, il marito della donna.

Momenti di terrore si sono vissuti questa mattina intorno alle 06.40 quando in seguito all’esplosione, la palazzina è crollata. Le testimonianze delle persone che vivono nei palazzi vicini parlano di un forte boato, come se ci fosse stato un terremoto. “Ha tremato tutto“, hanno raccontato gli abitanti. Mentre i Vigili del Fuoco sono ancora a lavoro, sul posto ci sono i sanitari pronti a partire con l’ambulanza per portare la donna in ospedale. Sembrerebbe che la signora sia stata ritrovata grazie alle urla di richiamo.

Video delle ricerche