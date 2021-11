0 Facebook Pontecagnano piange Giovanni Rossomando, giovane scomparso a 20 anni: “Spezzata una parte del mio cuore” Cronaca 19 Novembre 2021 13:33 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Pontecagnano Faiano, una giovane vita spezzata troppo preso. Il comune nel Salernitano piange Giovanni Junio Rossomando, deceduto a soli 20 anni.

Pontecagnano dice addio a Giovanni Rossomando

La notizia della sua morte è stata data dalla famiglia ed è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la famiglia. Il ragazzo pare sia deceduto all’ospedale “Ruggi d’Aragona“, dove era ricoverato da qualche tempo.

I funerali si sono tenuti questo venerdì, tante le persone accorse per dare l’ultimo saluto a Giovanni. A ricordarlo con un commovente post sui social è stato il cugino, che ha ringraziato per l’affetto che sta ricevendo lui e tutta la famiglia: “Lutto in famiglia: stamani presto è deceduto mio cugino carnale Giovanni Rossomando dell’età 20 anni e tutti noi in famiglia siamo tutti avvolti dal dolore per schioccante notizia ribadita dai dottori dell’ospedale di Salerno a mio zio Max. Io se non rispondo tutti i vostri messaggi in chat e perché sono avvolto dal dolore si è spezzato una parte del mio cuore. Cercate di comprendere questo mio momento di dolore. Ok, va bene? Ve ne sono tanto grato!”.