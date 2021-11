0 Facebook Scossa di terremoto di 3.8 al largo del Cilento nella notte, avvertita dalla popolazione Cronaca 18 Novembre 2021 08:01 Di redazione 1'

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte al largo del mare del Cilento. Il sisma, che ha avuto come epicentro il mare di Pollica ed è avvenuto a una profondità di 11 km, è stato avvertito anche dalla popolazione.

Scossa di terremoto al largo del Cilento

L’evento è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 05.01. Il sisma, seppur avvenuto in mare, è stato avvertito per qualche secondo anche sulla terra nel comune di Pollica e in quelli limitrofi.

Numerose le segnalazioni nei gruppi social legati al territorio da parte di chi ha avvertito per poco tempo un tremore. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose. L’evento non dovrebbe destare particolare preoccupazione poiché dovrebbe essere collegato alla normale attività sismica della zona.