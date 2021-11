0 Facebook Stermina intera famiglia: uccide la moglie, i due figli e suocera poi si toglie la vita Cronaca 17 Novembre 2021 19:57 Di redazione 2'

Orrore a Sassuolo, in provincia di Modena. Un uomo, 38 anni, ha sterminato l’intera famiglia e poi si è tolto la vita. Ha ucciso la moglie, la suocera di 64 anni e i due figli di 5 e 2 anni, con un’arma da taglio, e poi l’ha fatta finita.

La strage è avvenuta questo pomeriggio, tra le 15 e le 16, in un appartamento in via Manin, nei pressi del centro storico cittadino. Sul posto sono giunti agenti di Polizia e carabinieri, quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato una vera e propria ‘mattanza’, cinque corpi senza vita.

Intervenuta anche la Scientifica che sta effettuando i rilievi del caso. L’intera zona è stata isolata. Sconvolti i vicini di casa per quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe scagliato prima sulla moglie, poi sui due bambini, sulla suocera e infine avrebbe rivolto l’arma verso se stesso.

Nella giornata di ieri un altro atroce delitto era avvenuto nel Viterbese, dove un padre, 44enne di origini polacche, aveva ucciso il figlioletto di 10 anni con un taglio alla gola. Gli investigatori dovranno ricostruire quanto accaduto.