Picchiata per un parcheggio a Qualiano, calci e mani al collo davanti alla figlia piccola Picchiata per un parcheggio a Qualiano. Ha documentato tutto sui social prima di recarsi dalle forze dell'ordine. L'aggressione fisica Cronaca 17 Novembre 2021

Gli insulti e poi l’aggressione fisica: “Sei scema!“, l’offesa condita con calci e una presa al collo. Il tutto perché Valentina aveva sostato un attimo davanti un passo carrabile. Una manovra necessaria affinché salissero nell’automobile la madre e la figlia di due anni.

I fatti, secondo quanto riportato da Internapoli, sono accaduti a Qualiano (località dell’area Nord in provincia di Napoli). La vittima ha pubblicato la segnalazione dell’aggressione sui social per poi denunciare il tutto ai Carabinieri.

L’aggressore è stato poi allontanato dalle grida della vittima che aveva urlato per cercare aiuto. La donna si è recata anche in ospedale per fari visitare. I medici hanno riscontrato traumi al collo, alla spalla e al cuoio capelluto.