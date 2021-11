0 Facebook Strage familiare a Sassuolo: 38enne che lavorava in un supermercato l’uomo che ha ucciso moglie, due figli e suocera Cronaca 17 Novembre 2021 21:00 Di redazione 2'

Sono ancora in corso i rilievi della Scientifica nell’appartamento di via Manin, a Sassuolo, dove questo mercoledì pomeriggio un uomo ha ucciso la compagna, i due figli di 5 e 2 anni, la suocera e poi si è tolto la vita. Quando la Polizia è entrata in casa ha trovato cinque corpi senza vita e l’ipotesi seguita subito dagli inquirenti è stata quella dell’omicidio/suicidio.

Chi è l’uomo che ha commesso la strage a Sassuolo

Le vittime sarebbero state tutte uccise con un’arma da taglio, la stessa con la quale il carnefice si sarebbe poi tolto la vita. Le notizie da Sassuolo arrivano frastagliate poiché gli uomini della Scientifica sono ancora a lavoro per ricostruire l’accaduto. L’uomo di 38 anni, ritenuto il responsabile della strage, lavorava in un supermercato di Sassuolo e sembrerebbe sia di origine tunisina.

La madre dei suoi figli, italiana, era impegnata invece in lavori di pulizia. I due bambini uccisi erano nati dalla loro unione, mentre la compagna aveva un altro figlio nato da una precedente relazione che al momento della strage si trovava a scuola. La scoperta, infatti, è stata fatta grazie al personale scolastico che hanno provato a telefonare a casa e non ricevendo risposta, hanno allertato le forze dell’ordine.