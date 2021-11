0 Facebook Orrore in casa, bambino di 10 anni ucciso con una coltellata alla gola dal padre News 16 Novembre 2021 20:04 Di redazione 1'

Dramma a Vetralla, in provincia di Viterbo, dove un bambino di 10 anni è stato ucciso in casa con una coltellata alla gola. A fare la scoperta sarebbero stati i Vigili del Fuoco allertati per una fuga di gas. Il piccolo sarebbe stato colpito dal padre, 44enne di origini polacche, che aveva il divieto di avvicinamento alla famiglia.

Bambino di 10 anni ucciso a Vetralla

L’uomo si sarebbe allontanato dall’ospedale dove era ricoverato per Covid-19, sarebbe entrato in casa e avrebbe ucciso il piccolo. Secondo una prima ricostruzione la madre del bambino sarebbe arrivata in casa soltanto in un secondo momento. Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno trovato il 44enne in stato di incoscienza. Sembrerebbe che anche la moglie sia stata colpita.

L’uomo è stato fermato dai militari che indagano sulla vicenda. Sono frastagliate le notizie che arrivano riguardo a questa orrenda vicenda, ma la dinamica è ancora interamente da ricostruire. Sconcerto nel piccolo comune del Viterbese. Sequestrata la salma del bambino sulla quale sarà effettuata l’autopsia.