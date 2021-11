0 Facebook Lite Zanicchi – Gallo, arrivano le scuse: “L’ho sempre ammirato, era il cantante preferito di mia madre” Le scuse di Iva Zanicchi a Gianfranco Gallo. Il video della cantante e presentatrice pubblicato sui social e inviato all'attore napoletano Spettacolo 17 Novembre 2021 16:05 Di redazione 3'

Dopo la polemica è arrivata la parola fine. Iva Zanicchi ha chiesto scusa e chiarito la querelle avuta con Gianfranco Gallo in merito alle parole riferite al papà Nunzio. Il tutto avvenuto durante un’intervista della cantante nella trasmissione condotta da Peter Gomez ‘La Confessione‘. Nella discussione si è inserito Gianni Simioli che ha pubblicato il video di scuse della Zanicchi sentendola anche a La Radiazza.

Per l’occasione Gianfranco Gallo ha commentato sotto al post: “Gianni Simioli questo video ce l’ho da ieri, inviatomi da chi ha fatto da intermediario. Io però, siccome sapevo cosa avrebbe scatenato, non l’ho pubblicato. Pensate un pò, a tutela della Zanicchi“. I due hanno avuto anche un altro scambio di battute, quasi come un chiarimento e di apprezzamento reciproco: “Gianfranco Gallo sei un signore! Un abbraccio e vediamoci. Ma pure ‘na pizza e una bottiglia di Falerno del Massico“; “Gianni Simioli, confronti sempre disponibili“. Ma poi, come si potrà leggere sotto, la polemica si è diciamo ‘estesa’ anche tra l’attore e il conduttore radiofonico.

Le scuse di Iva Zanicchi a Gianfranco Gallo: il video pubblicato da Gianni Simioli

“Iva Zanicchi chiede scusa alla famiglia Gallo. Tra poco l’audio dell’intervista in cui le spieghiamo perchè è sempre sbagliato associare un napoletano o un meridionale, a personaggi di un certo ambiente. Nel caso di Nunzio Gallo, poi, ancora di più“.

Le scuse di Iva Zanicchi a Gianfranco Gallo: il primo post di Gianfranco Gallo

“La signora Zanicchi mi ha fatto recapitare un video nel quale chiede scusa e afferma di non aver mai avuto intenzione di offendere mio padre e che anzi lo ha sempre ammirato ed aggiunge che era il cantante preferito di sua madre. Io, come avrebbe fatto mio padre, accetto le scuse ma, visto che è nato tutto da un intervento in video, ora mi aspetto che trovi il modo di chiarire in TV o con un video sui Social. I napoletani sono galantuomini, capiscono l’imbarazzo, hanno rispetto per le donne, per i più grandi d’età e non portano rancore. A questo punto devo supporre di aver capito male tutta l’intervista. In attesa di buone nuove che chiudano qui questa vicenda“.

Le scuse di Iva Zanicchi a Gianfranco Gallo: il post di Gianfranco Gallo per Gianni Simioli

“Caro Gianni Simioli, ho ascoltato la tua trasmissione. Già ieri la signora Zanicchi mi aveva inviato il video di scuse. Io sono una persona intelligente e a volte quelli come me fanno finta che sia tutto a posto, ma il “tarallucci e vino” è un altro degli stereotipi che danneggiano i napoletani. In questi giorni sui media sono andato molto più a fondo, tu ti sei limitato al “volemose bene”. In più alla fine cantando su un brano di mio padre , hai detto “Se stono, Gianfranco non mi querelare” , cosa che non commento neanche. Non ce l’ho con te, ma siccome tu parli alla Radio, io scrivo da qui“.