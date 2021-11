0 Facebook Iva Zanicchi – Gianfranco Gallo è scontro, l’attore la querela dopo le parole sul papà Nunzio: “Era con i boss di New York” Gianfranco Gallo querela Iva Zanicchi. La cantante e conduttrice è stata ospite di Peter Gomez a 'La Confessione'. Le sue parole e la risposta Spettacolo 14 Novembre 2021 21:22 Di redazione 2'

Una rivelazione che non è affatto piaciuta ed ha scatenato polemiche e una querela. La partecipazione di Iva Zanicchi a ‘La Confessione‘, trasmissione televisiva condotta dal giornalista Peter Gomez, ha causato uno scontro tra la cantante e conduttrice con l’attore napoletano Gianfranco Gallo. Al centro della querelle le parole dette dalla Zanicchi su Nunzio Gallo, papà di Gianfranco e grande esponente della canzone napoletana.

A scatenare la reazione di Gianfranco Gallo che ha annunciato querela nei confronti della Zanicchi, sono state queste parole: “Lasciamo perdere, tutti sti boss che… Quando sono andata a New York a cantare le prime volte, cantavamo al Madison Square Garden, dove i Beatles hanno avuto difficoltà a cantare. Arrivava Nunzio Gallo e andava a cantare al Madison. Perché secondo lei?“.

Gianfranco Gallo querela Iva Zanicchi

Ecco la risposta di Gianfranco Gallo detta durante una video diretta pubblicata su Facebook: “Signora Zanicchi, prima di tutto perché lei avrebbe dovuto cantare al Madison Square Garden e Nunzio Gallo, no? Mio padre aveva vinto il Festival di Sanremo, la prima Canzonissima, il Festival di Napoli. Andava lì perché gli emigranti lo volevano. Queste cose, tra l’altro, erano organizzate da Vincent Gardenia, un attore che poi ha vinto un Oscar.

Mio padre ha cantato anche alla Scala di Milano con Renata Tebaldi nella Boheme. Lei ha mai cantato alla Scala di Milano? Io credo di no. Ero indeciso se farle una querela. Gliela faccio e con i soldi finanzierò una fondazione a nome di mio padre che dia una borsa di studio ai ragazzi napoletani poveri che vogliono studiare canto e non ne hanno la possibilità“, dunque il ricavato dalla querela sarà devoluto in beneficenza.

Gianfranco Gallo querela Iva Zanicchi: il video in diretta Facebook di Gianfranco Gallo