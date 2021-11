0 Facebook Incidente per Antonino Spinalbese, vetro sfondato e braccio con flebo: fan preoccupati Spettacolo 17 Novembre 2021 15:53 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese potrebbe aver fatto un incidente d’auto. Questo è quanto si evince dalle immagini pubblicate nelle sue ultime stories. Tra gli scatti, oltre a quelle del traffico, c’è quella del vetro del parabrezza interamente distrutto e dopo quella di un braccio con una flebo.

Incidente per Antonino Spinalbese

Ad entrambe le storie ha aggiunto la didascalia “Ok”. Spinalbese non ha dato spiegazioni su cosa sia accaduto, ma l’ipotesi plausibile è che abbia avuto un incidente con l’automobile. Non sarebbe nulla di grave, altrimenti non avrebbe potuto condividere le immagini. In tanti si sono domandati se ci fosse qualche messaggio di Belen Rodriguez, che pare essere impegnata in uno shooting.

Cosa è successo ad Antonino Spinalbese

Antonino e Belen si sono ormai lasciati. Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, la separazione tra i due è praticamente certa. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma non è detto che tarderanno ad arrivare. Intanto le immagini di Spinalbese hanno preoccupato i suoi fan, che attendono una spiegazione su quanto gli sia accaduto. Non mancano le male lingue che credono sia un modo per attirare l’attenzione del gossip o forse della stessa show girl argentina.

Le immagini dell’incidente di Antonino Spinalbese