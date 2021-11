0 Facebook Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la folle lite e Parigi: “E’ stata lei ad escluderlo” Spettacolo 4 Novembre 2021 13:30 Di redazione 2'

Nessuna pace tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La crisi tra l’argentina e il papà di Luna Marì pare non sia affatto rientrata infatti il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto che proverebbero l’ esistenza di un attrito molto più profondo di quel che sembrava.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la folle lite

I due si sono affrettati a smentire la rottura pubblicando foto di un weekend romantico a Parigi, ma sembrerebbe proprio che i motivi della crisi siano così radicati da non consentire una vera riappacificazione. Belu e Antonino infatti non sono stati insieme a uno degli eventi più importante della showgirl: il compleanno del padre.

La conduttrice, che ha organizzato per il papà una festa esclusiva in un ristorante argentino a Milano, è uscita dalla sua abitazione insieme alla mamma, al padre, al fratello Jeremias con la fidanzata e alla piccola Luna Marì, 3 mesi. Della presenza del compagno nemmeno l’ombra. Si potrebbe pensare che Antonino abbia avuto degli impegni lavorativi? Ma non è così. Spinalbese infatti, proprio in quei momenti, ha pubblicato delle stories in cui è da solo a casa a guarda la tv dopo aver fatto la spesa al supermercato.

Si tratta davvero di un amore nato e morto alla velocità della luce oppure i due devono solo trovare l’equilibrio messo in discussione dalla nascita della bambina? Vedremo…