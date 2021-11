0 Facebook Caivano, fermato per spaccio Domenico Bervicato: aveva un biglietto aereo in tasca Fermato Domenico Bervicato. E uno dei componenti della famiglia coinvolta, ma non dal punto di vista giudiziario, nel caso di Antonio Natale Cronaca 17 Novembre 2021 11:43 Di redazione 1'

Aveva un biglietto aereo in tasca. Domenico Bervicato è stato fermato, prima che partisse e lasciasse la Campania. Come riportato da Il Roma, il giovane del Parco Verde di Caivano sarebbe coinvolto in questioni legate allo spaccio di stupefacenti.

Bervicato, 20 anni, era diretto all’estero. Il decreto di fermo è stato emesso dalla Procura di Napoli ed eseguito dalle forze dell’ordine. La famiglia Bervicato, tirata in ballo dal punto di vista mediatico, non risulta coinvolta giuridicamente nella vicenda relativa ad Antonio Natale.

Fermato Domenico Bervicato

Il 22enne rapito e scomparso, è stato trovato tempo fa senza vita. Il cadavere fu scoperto nei pressi di un campo rom. Solo qualche settimana fa ci sono stati i funerali. Continuano senza sosta le indagini da parte degli inquirenti.