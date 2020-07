0 Facebook Paura in via Manzoni, lastra di legno cade da balcone e colpisce il parcheggiatore del supermercato Cronaca 27 Luglio 2020 15:06 Di redazione 1'

Attimi di terrore si sono vissuti poco prima delle 14 in via Manzoni. Una lastra di legno è caduta da uno dei balconi dell’edificio antistante a un noto supermercato, colpendo alla testa il parcheggiatore.

Colpito il parcheggiatore del supermercato

Spaventati i passanti che hanno assistito alla scena. Immediato l’arrivo degli operatori del 118 che hanno provveduto a prestare il primo soccorso al parcheggiatore sanguinante per poi trasportarlo al pronto soccorso più vicino. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, pare fosse cosciente quando è stato portato via. Sembrerebbe che sia stata la vittima a chiedere aiuto attraverso un walky talky ai suoi colleghi.

Intervenuti anche i vigili del fuoco che provvederanno a mettere a verificare che l’edificio sia in sicurezza. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità.

Vocedinapoli in diretta dal luogo dell’incidente