0 Facebook Morte Tiziana Cantone, si riapre il caso: indagine sulla pashmina usata per impiccarsi Cronaca 15 Dicembre 2020 09:35 Di redazione 2'

La Procura di Napoli Nord starebbe indagando su un altro aspetto della morte di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano che si sarebbe tolta la vita nel settembre del 2016. Secondo gli inquirenti si trattò di suicidio e non fu chiesta l’autopsia sulla salma della giovane. Adesso, mentre, si segue la pista informatica, la parte offesa aveva chiesto la riapertura di un nuovo fascicolo per la presunta cancellazione di dati dai device della Cantone, spunta anche un’altra ipotesi, quella delle tracce biologiche trovate sul foulard.

Indagine sulla morte di Tiziana Cantone

La parte offesa, intanto, ha ottenuto il dissequestro della pashmina di seta che sarebbe stata utilizzata da Tiziana per impiccarsi. Una ricostruzione che non ha mai convinto la famiglia della Cantone, secondo cui la ferita sul collo della trentunenne, profonda due centimetri e mezzo, non sarebbe compatibile con quella di un foulard di seta. Il reperto adesso sarà mostrato dal legale della madre di Tiziana, Salvatore Pettirossi, da un medico che dovrà dare il suo parere tecnico.

LEGGI ANCHE: LA MADRE ‘MIA FIGLIA NON SI E’ UCCISA’

Si tratta di un consulente di parte che dovrà effettuare una ricerca genetica che fino ad ora non era mai stata effettuata. La pashmina in queste ore è in un laboratorio e i risultati potranno far luce su questa vicenda dopo quattro anni.