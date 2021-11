0 Facebook Terribile incidente nel Napoletano: giovane estratto da auto incendiata Cronaca 15 Novembre 2021 10:47 Di redazione 1'

Un terribile incidente automobilistico è avvenuto questa notte lungo la statale costiera tra Sorrento e Sant’Agata sui due Golfi, dove un giovane, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi e riducendo in frantumi lo stesso.

I soccorsi

Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 2 e 45 di questa notte. Ad allertare i soccorsi del 118 sono stati alcuni automobilisti di passaggio, in quel frangente, sulla carreggiata. Repentino l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno estratto il giovane conducente dall’auto incendiata e ridotta in rottami. I soccorritori hanno, in seguito, trasportato il ferito all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Sorrento dove è stato sottoposto ai primi accertamenti.