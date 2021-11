0 Facebook Asse Mediano, rapinatori perdono i soldi del bottino: maxi incidente in strada Cronaca 12 Novembre 2021 08:06 Di redazione 2'

Incredibile quello che è accaduto sull’Asse Mediano. Alcuni rapinatori, che avevano appena compiuto un colpo, hanno perso il bottino lungo la strada. La conseguenza? Hanno causato un maxi tamponamento.

Rapinatori sull’ Asse Mediano perdono soldi: maxi tamponamento

La scorsa sera, allo svincolo di Scampia, si sono verificate scene a dir poco assurde. In pratica due persone, un uomo sulla cinquantina e un giovane, erano in sella a uno scooter quando a un certo punto hanno perso tutte le banconote dallo zaino che quest’utlimo aveva in strada. All’altezza di via Masoni, in direzione Scampia, gli automobilisti hanno iniziato a veder volare soldi.

Il denaro, che secondo quanto riporta Internapoli sarebbe stato frutto di un reato, si è sparpagliato in strada, complice il vento. Un automobilista infatti ha fermato bruscamente l’auto per cercare di raccogliere quanto più denaro possibile. L’auto dietro però non ha frenato in tempo e così ha scatenato un maxi tamponamento.

Nel frattempo i due rapinatori sono tornati indietro per cercare di recuperare il denaro, ma vista la ressa e temendo l’arrivo delle forze dell’ordine, sono scappati via. La polizia è infatti giunta sul posto per ricostruire la bizzarra dinamica e ripristinare la circolazione sull’Asse Mediano.