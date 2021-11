0 Facebook Scontro frontale tra auto, dopo mamma Enza il dramma: è deceduta anche la figlia di due anni È morta la figlia di Enza Avallone. Ieri il drammatico incidente. La donna ha perso la vita sul colpo. Le condizioni della piccola erano gravi Cronaca 10 Novembre 2021 16:24 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta la figlia di Enza Avallone. La bimba di soli due anni ha perso la vita dopo essere stata ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli. La piccola era rimasta coinvolta in un grave incidente.

Ieri il violento impatto. La bambina era in automobile con la madre. Quest’ultima percorreva la statale 19 in località Fontana del Fico, una strada che collega Eboli a Battipaglia. Entrambe sono rimaste vittime del sinistro.

È morta la figlia di Enza Avallone

All’improvviso, per motivi ancora da accertare, è avvenuto il forte schianto. A scontrarsi con la vettura guidata dalla madre 38enne, un’altra auto con a bordo il nipote di un’amica della vittima. Per Enza Avallone non c’è stato nulla da fare.

È morta la figlia di Enza Avallone: l’incidente

La figlia, invece, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale e in codice rosso. Le sue condizioni erano gravi, i medici hanno dovuto sottoporre la bambina a un delicato intervento chirurgico per asportarle la milza. Poi, poco fa, la triste notizia.