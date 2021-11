0 Facebook Incendio nel Napoletano, un rogo immenso: nube nera in cielo su tutto il territorio Ambiente 15 Novembre 2021 08:19 Di redazione 1'

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 7 in un’azienda ad Arzano, in provincia di Napoli. Una nube nera si è alzata dal cielo ed è visibile a chilometri di distanza.

Secondo quanto riporta Telclubitalia, è andata a fuoco un’azienda di cucine in via Torricelli.

Arzano, incendio in un’azienda di cucine

Non si conoscono le cause dell’incendio. Sul posto i vigili del fuoco che tentano di domare le fiamme. Non ci sarebbero feriti perché gli operai si sarebbero allontanati per tempo. La nube nera però si sta spostando su tutto il territorio ed è visibile a chilometri di distanza.