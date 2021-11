0 Facebook Napoli, agguato nella notte: ucciso Giuseppe Tipaldi detto Peppe ‘a Recchia Cronaca 12 Novembre 2021 08:55 Di redazione 1'

Si torna a sparare nella periferia nord di Napoli. E’ stato ucciso Giuseppe Tipaldi alias Peppe ‘a Recchia, figlio del ras Gaetano, entrambi, i due sono affiliati al clan Lo Russo.

Secondo una primissima ricostruzione, riportata dal Mattino, l’uomo sarebbe stato ucciso intorno alle 2 di notte mentre si trovava in un circolo creativo a via Ianfolla. Il 28 enne è stato ferito in diverse parti del corpo. I killer non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto sono giunti gli uomini del commissariato Scampia che, insieme ai colleghi della Squadra Mobile, hanno preso la direzione delle indagini. Si tratterebbe di un agguato di camorra. Tipaldi, scarcerato da poco, stava cercando il suo posto nella malavita riorganizzando il clan dei lo Russo. Questo evidentemente dava fastidio ai nuovi ras della zona.

Solo ieri un agguato a Fuorigrotta che ha stroncato la vita di Andrea Merolla. E’ di nuovo Far West in città e in periferia.