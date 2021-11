0 Facebook Napoli, bambina di 10 anni abusata dalla maestra, i genitori: “Le toccava le parti intime e la baciava” Cronaca 12 Novembre 2021 08:25 Di redazione 2'

Una maestra indagata per abusi su una bambina che, all’epoca dei fatti aveva 10 anni. E’ quanto è accaduto a Napoli dove la Procura ha aperto un’inchiesta per presunte violenze. La maestra, secondo il racconto dei genitori della vittima, abusava di lei fuori dall’orario scolastico perché impartiva lezioni private.

Napoli, maestra abusa di un’alunna

Gli episodi di violenza sarebbero avvenuti la sera quando la donna restava da sola con la bambina, godendo della fiducia dei genitori in quanto amici. La bambina, sentita dai giudici, avrebbe confermato gli abusi sessuali. La piccola soffriva di insonnia, ma il caso è scoppiato questa estate quando la bambina non ne ha potuto più e ha raccontato delle molestie ai genitori. Da lì la denuncia alle forze dell’ordine.

“Nostra figlia – hanno dichiarato il padre e la madre della piccola al Corriere del Mezzogiorno – ci ha spiegato in lacrime e singhiozzi che l’insegnante, durante le sere in cui non c’eravamo e rimanevano sole nella cameretta, le toccava le parti intime perché le diceva che le voleva troppo bene”. I dettagli rivelano che la maestra le avrebbe toccato le parti intime, baciato la bocca e palpeggiata diverse vuole.

Gli abusi si sarebbero ripetuti per un lungo periodo, perlomeno da settembre 2020 a maggio 2021. In attesa del processo l’insegnante è ancora al proprio posto nella scuola. La dirigente sostiene di non sapere delle indagini.