Napoli, bimbo ha un malore ed il nonno chiede aiuto alla polizia: "Mio nipote sta male"

“Aiuto mio nipote sta male” così un nonnino ha fermato una volante della Polizia mentre era in auto verso l’ospedale per farsi scortare ed arrivare, repentinamente, in nosocomio. Tutto è successo lo scorso martedì quando il piccolo Vincenzo, il nipote dell’uomo di appena 8 anni, ha avvertito un malore così il nonno, nonostante l’età avanzata, si è prontamente messo alla guida ma è rimasto purtroppo bloccato nel traffico cittadino. Nel corso del tragitto fortunatamente l’uomo ha incontrato sulla sua strada una volante del Commissariato di Secondigliano a cui ha chiesto prontamente aiuto.

Il soccorso

I poliziotti, così, resesi conto della gravità hanno prima dato un soccorso al piccolo e successivamente l’hanno scortato in tangenziale, creando, con l’ausilio della volante a sirene stese, un corridoio preferenziale affinché Vincenzo riuscisse a raggiungere quanto prima l’ospedale più vicino dove è stato in seguito affidato ai soccorritori. Il bimbo per fortuna ora sta bene e gli agenti sono andati a fargli visita qualche giorno dopo l’accaduto regalandogli, tra le varie, alcuni gadget della Polizia di Stato.