Gigi D'Alessio in crisi con la fidanzata Denise Esposito: il messaggio di lei che lascia il dubbio Spettacolo 11 Novembre 2021

E’ già crisi tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito? Un messaggio equivoco pubblicato dalla ragazza su Instagram pare abbia gettato dubbi sulla coppia in attesa di un figlio. A dicembre dovrebbe arrivare Francesco, il quinto figlio del cantante napoletano che ne ha già 2 con l’ex moglie e uno con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio in crisi con la fidanzata Denise Esposito

Le parole della fidanzata, che ha 28 anni, fanno pensare al peggio. L’artista ha avuto modo di far parlare di sé per la storia d’amore con la giovane. A far pensare sulla crisi, parole che sono state innescate da un poste che la giovane ha condiviso nella sua pagina Instagram.

Nel profilo, nelle Instagram Stories, Denise scrive: “Ma se qualcuno riuscirà a vedere in me ciò che io non mostro, avrà trovato in me qualcosa di suo”. Si riferisce a qualche mancanza di Gigi? Staremo a vedere!