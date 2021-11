0 Facebook Neonato di pochi giorni ha un malore, salvataggio in extremis del 118 Cronaca 4 Novembre 2021 15:04 Di redazione 2'

E’ una storia a lieto fine quella raccontata dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate“, un salvataggio in extremis che ha strappato alla morte un neonato di pochi mesi. Il piccolo, di appena 15 giorni, ha avuto un malore ed è stato salvato dagli operatori del 118 durante il tragitto verso l’ospedale.

Il bimbo improvvisamente è stato colto da un malore, i genitori se ne sono accorti prontamente e hanno subito allertato il medico di famiglia, che viveva vicino al loro appartamento. La dottoressa di Alessandra Tedesco è giunta sul posto, in pochi minuti è arrivata anche un’ambulanza per portare il piccolo in ospedale. Proprio durante il tragitto il bambino ha avuto un arresto cardiaco. Così i medici del 118 gli hanno praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, salvandogli la vita.

“Succede ieri a Napoli , bimbo di appena 15 giorni di vita ha un malore, da subito interviene il medico di base vicino di casa della famiglia ,Dott.ssa Alessandra Tedesco (ex medico 118) , i genitori in accordo con la collega allertano il 118 che in pochi minuti è sul posto….caricano il bimbo sul mezzo di soccorso e partono alla volta dell’ospedale San Paolo…durante il tragitto il piccolo va in Arresto Cardiaco, il medico 118 e l’equipaggio iniziano immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare .

Il piccolo va ancora in arresto all’interno del pronto soccorso ma alla fine è sano e salvo!

Grazie all’equipaggio 118 guidato dal Dott. Quagliozzi.

Autista soccorritore: Milena Guarracino

Infermiere: Antonella Vacca“, questo il racconto dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

