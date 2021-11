0 Facebook Follia a Napoli, prima picchia i genitori poi li caccia da casa: “Andatevene” Cronaca 11 Novembre 2021 17:19 Di redazione 1'

Follia nel quartiere Secondigliano a Napoli dove un uomo di 52 anni ha prima picchiato ed in seguito cacciato i genitori da casa. Tutto è successo nella serata di ieri quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in piazza San Giovanni XXIII dopo la segnalazione di una lite familiare.

La denuncia

A chiamare i poliziotti sono stati gli stessi coniugi che erano stati, difatti, cacciati via di casa. Successivamente, grazie all’ausilio dei vigili del fuoco, gli agenti – non senza difficoltà – sono riusciti ad entrare nell’appartamento dove si era barricato il 52enne. Così, dopo una colluttazione, lo stesso è stato fermato è denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.