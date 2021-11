0 Facebook Malore al GFVip, le urla dal bagno: “Mi sto sentendo male” Spettacolo 11 Novembre 2021 17:44 Di redazione 1'

Momenti di paura al Grande Fratello Vip a causa di un malore di una concorrente. Le grida dal bagno hanno allertato gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia che si sono spaventati.

Malore al GFVip per una concorrente

A sentirsi poco bene è stata Clarissa Selassié, che improvvisamente dal bagno ha urlato: “Mi sto sentendo male”. Un grido e poi la regia ha censurato la scena, motivo per cui i telespettatori si sono allarmati.

Cosa è successo al Grande Fratello Vip

Le urla di Clarissa, però, hanno spaventato i coinquilini della casa. La prima ad accorgersi che qualcosa non andasse bene è stata Soleil, che è corsa subito verso il bagno. Poi Katia spaventata ha gridato: “Ma stai scherzando, che è successo?”. Il taglio della regia non ha reso possibile comprendere cosa sia accaduto a Clarissa, la ragazza pare che non sia stata bene ma non si conosce il motivo.

La situazione è poi rientrata e la giovane principessina è andata a riposare sul letto.