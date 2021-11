0 Facebook Avellino, donna va in clinica per partorire e scopre che i gemelli sono morti Cronaca 11 Novembre 2021 15:22 Di redazione 1'

Si è recata in clinica per partorire, ma ha scoperto che i gemelli erano morti. Dolore e sconcerto ad Avellino dove una donna di Mercogliano ha denunciato insieme al marito ai carabinieri l’accaduto.



La Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta e sequestrato tutti gli atti. Accertamenti, come riporta Repubblica, anche nello studio del ginecologo che seguiva la donna durante la gravidanza. Il medico è stato iscritto nel registro degli indagati.

Per la vittima, che avrebbe dovuto dare alla luce due gemelli, era stato programmato un cesareo in clinica. Solo dopo i primi controlli però i medici si sono resi conto che i feti erano privi di vita. L’autopsia, prevista nella giornata di oggi dal medico legale Carmen Sementa, stabilirà le cause del decesso.