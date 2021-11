0 Facebook Belen Rodriguez conferma la rottura con Antonino e parla del prossimo fidanzato News 11 Novembre 2021 15:37 Di redazione 1'

E’ finita tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Arriva anche la conferma dell’argentina che usa Instagram per esporrei suoi pensieri in merito alla fine della relazione con il nuovo compagno. I due si sono innamorati appena un anno fa e hanno avuto una bambina, Luna Marì, nata a luglio, ma la storia è ormai al capolinea.

Belen Rodriguez conferma la rottura con Antonino Spinalbese

Antonino si è traferito in un appartamento diverso da quello in cui la showgirl vive con i due figli: Santiago e Luna. L’argentina non fa altro che pubblicare stories e post sui social in cui si capisce la sua malinconia e la sua tristezza nei confronti di questa ennesima rottura.

E i fan cosa ne pensano della fine del nuovo amore? Sotto a un post recentemente pubblicato dalla Rodriguez su Instagram alcuni commenti hanno ricevuto la risposta della diretta interessata. “Chi sarà il prossimo?”, ha chiesto un utente. E Belu: “Probabilmente sono cavoli miei”.