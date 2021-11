0 Facebook Rosa Perrotta ha partorito: è nato Mario Achille: “Ci hai fatto spaventare” Spettacolo 10 Novembre 2021 11:40 Di redazione 2'

Rosa Perrotta ha partorito, ha dato alla luce il secondo figlio: Mario Achille. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta. Genitore di nuovo, insieme al compagno Pietro Tartaglione, la modella e influencer ha voluto dare la notizia sui social annunciando il lieto evento.

Rosa Perrotta ha partorito: è nato Mario Achille

Nel post pubblicato sia dalla Perrotta che dal compagno si capisce però che il parto non è andato benissimo. L’influencer ha raccontato che il bambino è stato tenuto in incubatrice per alcune difficoltà di adattamento dopo il parto. Anche il compagno nelle storie di Instagram fa capire che non tutto è andato per il verso giusto.

Mamma e papà di Domenico Eitan, Rosa e Pietro, oggi sono di nuovo genitori. L’incontro fortuito a Uomini e Donne, la relazione fuori dal programma e l’amore che ha dato vita alla famiglia. Tanti auguri!

“Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi.

Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio.🙏🏼

Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita.

9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille.

Grazie infinite a tutti voi per l’amore❤️

Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”.