0 Facebook “Deve uscire da qui”: volano schiaffi ed insulti contro un infermiera dell’Asl di Napoli Cronaca 10 Novembre 2021 10:55 Di redazione 2'

Ennesima aggressione al personale sanitario campano: è la 59esima dall’inizio dell’anno. A pagare le conseguenze più gravi di questi tristi fenomeni stavolta è stata un’infermiera della Asl di Scampia. I fatti,denunciati dall’associazione di categoria Nessuno tocchi Ippocrate, si sono registrati nella prima mattinata di ieri.

Quando “all’interno dell’open Point di Scampia – spiegano i sanitari – un tossicodipendente della zona voleva a tutti i costi una borsa che a sua avviso conteneva i soldi. Un infermiere, donna, lo invita innumerevoli volte ad uscire dell’open point spiegandogli che lo zaino non conteneva soldi“.

L’uomo però non si è perso d’animo ed ha così prima spinto l’infermiera ed in seguito gli ha sferrato uno schiaffo. “La donna grida intensamente – proseguono dall’associazione – per attrarre attenzione e farsi aiutare ma l’uomo scappa. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e la professionista ha esposto regolare denuncia contro il tipo“.

“Ancora una donna aggredita – denunciano i medici – ancora una donna malmenata, ancora un professionista che garantisce salute trattato in modo umiliante. Non c’è giustificazione, codeste persone vanno punite secondo la legge per i loro gesti inconsulti“.