E’ lite furiosa tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte. I due ormai se ne dicono di ogni sui social. Questa volta la discussione è degenerata e la showgirl ha deciso di raccontare su Instagram di presunte violenze fisiche e verbali subite dall’ex marito in passato. L’influencer ha mostrato, dal profilo del suo avvocato, lo smartphone completamente distrutto in seguito all’ennesimo diverbio.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte, furiosa lite

Umberto D’Aponte, in preda alla furia, avrebbe così aggredito la ragazza e le avrebbe distrutto il telefono nello studio dell’avvocato. Il napoletano, ha poi a sua volta contrattaccato Guendalina spiegando che la sua reazione è stata eclatante, ma causata dalla donna, la descrive come manipolatrice e cattiva. Secondo D’Aponte infatti la Tavassi avrebbe inscenato delle frasi fuorvianti ad hoc per registrare le reazioni dell’uomo e usare questo materiale per tenerlo lontano dai figli.

Insomma i due non lavano i panni sporchi in casa, ma sui social. Dopo questa lite poi la showgirl ha mostrato video e audio in cui l’ex marito litigava con lei urlando. Si sentono rumori riconducibili anche al pianto dei bambini. “Non ho messo le mani addosso a nessuno” dice Umberto D’Aponte. “Lui è un mostro” replica Guendalina Tavassi. “Non posso più sopportare di essere infamata, maltrattata, menata. Se devo essere distrutta da un mostro voglio che almeno tutti sappiate chi è” dice la donna. Mostra diverse denunce e parla anche dell’aggressione avvenuta nel mese di settembre, quando si mostrò suoi social con l’occhio nero.

Oggi Umberto ha cancellato tutti i video in quanto sostiene che si affiderà alla giustizia.