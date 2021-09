0 Facebook Guendalina Tavassi pubblica il referto medico: “Contusioni multiple per aggressione” Spettacolo 16 Settembre 2021 18:02 Di redazione 2'

Guendalina Tavassi torna a parlare di quanto l’è accaduto. L’influencer si era mostrata con un occhio nero sui social senza dare particolari spiegazioni su cosa le fosse accaduto.

Cosa è accaduto a Guendalina Tavassi

Dopo la pubblicazione del volto livido in molti si sono scagliati contro la Tavassi, accusandola di aver ritoccato la foto. Guendalina, stanca delle critiche, ha deciso di rispondere a tutti i commenti negativi: “Vorrei spiegare a questa povera gente, che dice che l’occhio è cambiato, di provare a farsi un segno in faccia: farsi prima un selfie da solo e poi farsi scattare una foto da qualcuno. Bisogna essere davvero deficienti e stron*i!”

L’influencer ha poi voltuo dimostrare quanto detto, parlando così di aggressione: “Anzi, vi lascio anche il referto dell’ospedale del mio naso rotto”. Dal documento pubblicato dalla Tavassi si legge: “Frattura composta delle ossa nasali e contusioni multiple in esito di aggressione” .

Resta, dunque, il mistero su chi l’abbia aggredita. Qualche giorno fa aveva detto: “Non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo e chi è stato, perché non posso rispondere”.