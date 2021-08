0 Facebook Guendalina Tavassi “tuona” contro l’ex marito: “Sfrutta solo i figli, mi sono rotta” Spettacolo 31 Agosto 2021 08:49 Di redazione 2'

C’è tensione nella fine del matrimonio tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte. Da qualche mese l’ex gieffina fa coppia con Federico Perna, imprenditore romano. La coppia ha annunciato la separazione, senza raccontare i motivi specifici, ma adesso pare i rapporti si siano inaspriti.

Guendalina Tavassi contro l’ex marito: “Sfrutta i figli”

La Tavassi si è sfogata su Instagram con alcune parole che pare siano rivolte proprio all’ex marito: “Io non voglio creare guerre sui social, anche per questo mi prendo un sacco di insulti e cattiverie gratuite perché non ho mai detto espressamente la verità e i fatti”.

Guendalina Tavassi ha voluto sfogarsi contro coloro che utilizzano i figli sui social cercano consensi e followers: “Mi sono rotta le pa*** di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare followers e la vittima su Instagram. Se uno deve fare il padre, il genitore o quel che sia, lo facesse senza scrivere str******, o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è”.

Il riferimento potrebbe essere proprio all’ex marito Umberto che di recente ha pubblicato spesso foto e messaggi ricevuti dai suoi figli. Nelle ultime ore, ha mostrato sulle sue storie di Instagram lo screen di una conversazione di Whatsapp con la figlia Chloe, apparendo visibilmente commosso per le parole d’amore che la bambina gli ha dedicato.