0 Facebook Sputi e minacce all’autista Anm, l’auto degli aggressori risulta rubata L'auto degli aggressori dell'autista Anm risulta rubata. La notizia è stata riportata da Nano Tv. La vettura 'scomparsa' ad Afragola Cronaca 8 Novembre 2021 16:55 Di redazione 2'

Il video ha fatto il giro del web diventando virale. Come sempre il ‘viaggio’ del filmato ha avuto inizio su TikTok, spostandosi su tutti gli altri social. Quello che le immagini hanno mostrato è stato vergognoso. Un’aggressione ai danni di un conducente Anm. Insulti, minacce e sputi da parte di un”allegra’ famiglia.

Il tutto è accaduto davanti agli occhi di una bambina. “Tieni le corna tua moglie fa la vita“, ha detto il più anziano. “Forza chiama le guardie, c’è la bambina pedofilo“, ha detto la donna. Dita medie alzate da parte di un altro uomo, componente anche lui del gruppetto di aggressori. Il motivo di tutta questa violenza verbale?

L’auto degli aggressori dell’autista Anm risulta rubata

Pare che l’uomo del dito medio, al volante di un’automobile, abbia tagliato contromano la strada al bus. L’autista del pullman è stato ‘colpevole’ do non aver dato loro la precedenza. Secondo quanto riportato da Nano Tv, l’auto della ‘simpatica’ famiglia risulta essere stata rubata ad Afragola (località dell’area Nord in provincia di Napoli). La denuncia è stata fatta ai Carabinieri ad agosto 2021.

L’auto degli aggressori dell’autista Anm risulta rubata: il video di Borrelli