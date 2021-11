0 Facebook Video del bacio in discoteca tra Ciro Grillo e la ragazza che lo accusa di stupro: l’audio di lei all’amica Cronaca 8 Novembre 2021 16:54 Di redazione 3'

C’è un video girato all’interno del Billionaire a Porto Cervo che mostra un bacio tra Ciro Grillo e la ragazza che accusa lui e gli amici di stupro. Il filmato, utilizzato dalla difesa del figlio di Beppe Grillo, è stato pubblicato in esclusiva dalla trasmissione Controcorrente di Rete 4.

Video del bacio tra Ciro Grillo e la ragazza che l’accusa di stupro

Il programma ha mandato in onda il video di 30 secondi e anche un messaggio audio che la ragazza ha inviato a un’amica a luglio del 2019, qualche settimana dopo il presunto stupro. Nel filmato si vede che i due ragazzi si scambiano un bacio, dunque secondo gli avvocati tra Ciro Grillo e la ragazza ci sarebbe stata confidenza e complicità.

L’audio della ragazza che accusa di stupro Ciro Grillo e gli amici

Nell’audio, invece, la giovane parla di rapporti avuti con persone conosciute in discoteca: “Oh io Milano l’ho già fatta fuori. Cioè, è ridicola la mia situazione. Io non volevo tornare a Milano. Ma anche per questo motivo. Cioè, io scendo di casa giù la sera no? Vado al bar lì, c’è *** che mi dice ‘Ah ma allora quei ragazzi dell’altra sera?’. Io non lo so, cioè. Tutto il mondo conosce. La sfiga madornale è il fatto che magari mi faccio gente in diverse serate, poi me le ritrovo lì tutte insieme allo stesso tavolo. E sono tipo: “Ah guarda, il gruppetto che mi sono fatta a luglio, o a giugno, o a marzo”. Sempre così, ma che c*** di sfiga. Poi magari tipo gente che mi ferma per strada e mi fa “ehi ma tu sei la ragazza di ieri sera?”. Io sono tipo… io non mi ricordo della tua faccia però ok, ci sta”.

Prossima udienza

Intanto il 26 novembre si terrà la prossima udienza preliminare per stabilire se Ciro Grillo e gli amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, dovranno essere processati o se le loro posizioni verranno archiviate.

Il video del bacio

Il messaggio audio della ragazza