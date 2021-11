0 Facebook Napoli, autista dell’Anm aggredito in strada da un’intera famiglia: la lite per motivi di viabilità Autista dell'Anm aggredito a Napoli. Le dichiarazioni di solidarietà dei sindacati e il post con il video pubblicato dal Consigliere Borrelli Cronaca 3 Novembre 2021 22:14 Di redazione 3'

Un autista dell’Anm è stato aggredito oggi per ,”futili motivi di viabilità” a Napoli, in via Galileo Ferraris, mentre svolgeva il suo lavoro. La denuncia arriva da Marco Sansone e da Adolfo Vallini dell’Usb che esprimono, “solidarietà e vicinanza” all’autista.

Autista dell’Anm aggredito a Napoli

I rappresentanti della sigla sindacale chiedono ad Anm, “di assicurare all’operatore le necessarie tutele legali e sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti degli aggressori. Siamo costretti a registrare l’ennesimo atto prepotente ai danni degli operatori del trasporto pubblico locale ad opera di balordi – affermano Sansone e Vallini -. Un’inaccettabile e vergognosa scena di criminalità stradale, avvenuta nonostante la presenza di un minore. Rivolgiamo un accorato appello al sindaco Manfredi affinché prenda urgenti provvedimenti finalizzati alla sicurezza stradale a 360 gradi“.

Autista dell’Anm aggredito a Napoli: il video e il post su Facedbook del Consigliere Borrelli

“Linea R2, un automobilista, alla rotonda di Via Galileo Ferraris, tenta di infilarsi martedì scorso contromano con la sua auto per evitare il traffico come ha denunciato Marco Sansone dipendente dell’Anm e sindacalista.

L’autista dell’ANM, che ha già imboccato la rotonda, non può dargli la precedenza. Si tratta di un affronto. Così l’auto lo insegue e, poco più avanti, gli taglia la strada. A quel punto la famiglia composta dai presunti genitori e nonno esce dall’abitacolo con una bambina a seguito e comincia a insultare e minacciare l’autista in ogni modo.

Tentano di assaltare il bus, fanno gesti volgari e dicono ogni tipo mala parola, sputano contro il bus. Tirano botte contro il vetro e cercano di assaltare il mezzo. Sfidano l’autista a uscire e a chiamare le forze dell’ordine e utilizzando la bambina per dirgli esplicitamente che se farà denuncia lo accuseranno di essere un pedofilo e di aver molestato la bimba.

Questo è il mondo che il personale front line dell’ANM deve affrontare tutti i giorni tra l’indifferenza generale, visto che purtroppo nessuno interviene in difesa del povero autista. ‘Questa gente non conosce vergogna, dignità, rispetto. Non dovrebbero circolare liberamente, inoltre ci domandiamo quale educazione potranno mai dare ai loro figli guardando i loro comportamenti incivili, volgari e para delinquenziali. Questi soggetti sono la fotografia di quel mondo che combattiamo e che sta invadendo le nostre città senza alcuna resistenza.

Soggetti violenti, volgari, spesso che vivono ai limiti o nell’illegalità che si muovono senza rispettare niente e nessuno per le strade di Napoli e provincia assumendo comportamenti minacciosi nei confronti di chiunque protesti. Ci spiace aver constatato che nessuno è intervenuto in difesa dell’autista. Forse per paura o per strafottenza o per farsi i cosiddetti fatti propri. Se la Napoli sana non deciderà di ribellarsi a questi cavernicoli tra pochi anni questa marmaglia avrà preso il sopravvento. Noi abbiamo deciso di sporgere denuncia sull’accaduto e chiesto ai vertici dell’Anm di intervenire con decisione. Intanto solidarietà all’autista ed alla bambina che meriterebbe di crescere in una famiglia migliore’“.