Albero cade in strada, tragedia sfiorata a Napoli: "Un istante prima sono passata in quel punto" News 8 Novembre 2021 14:21

Tragedia sfiorata intorno alle 13 di questa mattina a Napoli. Dove nella centralissima piazza Cavour un albero, forse per il maltempo, è improvvisamente collassato in strada cadendo su un automobile parcheggiata, per fortuna nessuna persone sembra essere stata in transito in quel momento. Stando alle primissime ricostruzioni del caso pare, infatti, che non ci siano feriti. Mentre molti residenti del quartiere lamentano sui social che l’area interessata al cedimento dell’arbusto era stata da tempo recintata per permettere i lavori, ritenuti urgenti dagli stessi cittadini, per la potatura delle piante presenti in loco.

“Come si definisce un istante??? – racconta una cittadina sui social, presente sul posto nel momento del crollo – .Un istante prima sono passata in quel punto e dopo un grande rumore….mi sono voltata ed ecco la scena che mi ritrovo. Ho paura per le macchine che sono lì, mi sento fortunata in quel istante. Sono arrabbiata perché NESSUNO PROVVEDE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI QUESTI LUOGHI PUBBLICI. VERGOGNATEVI, VERGOGNAMOCI. Perché se si fosse trovato in quel istante un nostro figlio??? Facciamo sentire la nostra voce in questo momento… perché siamo TUTTI IN PERICOLO ….siamo tutti cittadini…. ma DISTANTI“.