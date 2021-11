0 Facebook Bonus Terme 2021 al via da oggi, quali sono le strutture in Campania e a Napoli Politica 8 Novembre 2021 14:30 Di redazione 2'

Parte da oggi, lunedì 8 novembre, la possibilità di prenotare con il bonus terme 2021. La misura è stata varata dal governo per aiutare questo settore, colpito tantissimo dalla pandemia. Molto utile per i consumatore che possono usufruire del 100% dello sconto fino a un massimo di 200 euro.

Chi può avere il bonus terme 2021?

Il bonus terme 2021 è individuale e non cedibile a terzi. E’ per tutti i cittadini maggiorenni e non ci sono limiti di Isee. Sono stati stanziati 53 milioni di euro corrispondenti a 265 mila voucher.

Per ottenerlo bisogna recarsi presso la sede o collegarsi al sito web dello stabilimento che si sceglie e chiedere la la prenotazione. Se accettata, quest’ultima, avrà validità per 60 giorni. Le prenotazioni sono possibili fino ad esaurimento dei 53mila euro di fondi e si prevede che i primi a prenotare saranno anche gli unici a poter usufruire dei voucher.

In quali strutture della Campania e Napoli accettano il bonus terme?