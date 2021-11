0 Facebook Due incidenti sull’A1 in direzione Napoli, scontro tra vettura e tir: un morto Cronaca 7 Novembre 2021 11:00 Di redazione 1'

Domenica ‘nera’ per quanto riguarda gli incidenti sull’A1 Milano Napoli. Sono già due i sinistri registrati dalle prime luci di questa mattina, tragico il bilancio che è di un morto e due feriti.

Poco prima delle 7:45, sull’autostrada e’ avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli all’altezza del km 590,6. Nell’incidente, che ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante, una persona ha perso la vita a un’altra e’ rimasta ferita.

Rallentamenti sull’A1 in direzione Napoli

Nello stesso tratto, al km 591, si e’ verificato un altro incidente tra un mezzo pesante e due autovetture, nel quale una persona e’ rimasta ferita. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico transita su una corsia e si registrano 4 km di coda in direzione Napoli. Agli utenti diretti verso il capoluogo campano si consiglia di uscire a Valmontone, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in A1 a Colleferro.