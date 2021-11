0 Facebook Corriere di Amazon riprende scopa che fluttua in cielo: “Non ho delle spiegazioni” News 7 Novembre 2021 16:02 Di redazione 1'

Ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni e 29.5 commenti un video pubblicato da un fattorino di Amazon su Tik Tok, che mentre era in macchina con un suo collega si è imbattuto in una “misteriosa scopa che fluttuava” a mezz’aria.

Video di una scopa fluttuante spopola su Tik Tok

Sembrava un’esercitazione di Harry Potter, il ragazzo ha condiviso il video lo scorso 3 novembre e rivolgendosi agli utenti ha detto: “Spiegatemi questo?”. Il giovane non si aspettava questa popolarità. In tanti nei commenti hanno ipotizzato che fosse un fotomontaggio o comunque un artificio.

Ma a riprova di quanto accaduto il corriere di Amazon ha condiviso in seguito altri video in cui spiegava quanto accaduto, dicendo che con lui c’era un suo collega che ha assistito a tutta la scena, anche lui ha condiviso il video della misteriosa scopa. Il corriere ha poi aggiunto: “Non so cosa dirvi, non ho delle spiegazioni, non ne ho idea. Posso solo dirvi che mi è accaduto. Non vi erano fili, né nulla. Seriamente”.

Il video